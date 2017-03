Een letterlijke kopie of variant van het Nederlandse DENK is volgens Abou Jahjah wegens de kiesdrempel niet leefbaar op federaal of Vlaams niveau. "De drie zetels die DENK heeft binnengehaald, zou ze bij soortgelijk resultaat bij ons niet gekregen hebben. Haar 2,1 procent ligt ver onder de kiesdrempel van 5 procent", aldus Abou Jahjah in De Morgen.

Anders is het volgens hem in Brussel. "Daar heeft 1 op de 2 kiezers een migratieachtergrond" en is er dus volgens hem meer kans op slagen.

Namen wil hij nog niet kwijt. Wel dat hij met een aantal mensen aan het praten is en dat de partij "breder" moet zijn dan DENK. "De bedoeling is om tegen de Vlaamse, Europese en federale verkiezingen in 2019 met een sterk programma te komen. Waar we aan denken is een partij rond de Brusselse identiteit. Ze zal op die manier regionalistisch zijn, maar tegelijk ook emancipatorisch."