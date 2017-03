Het filmpje van de Gentse schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) werd de voorbije dagen massaal bekeken en gedeeld op Facebook. De kinderen herhalen racistische uitspraken zoals "ze starten hier gewoon hun eigen kalifaat", "pas op voor die bruine apen" of "vuile spleetogen".

Homans is niet te spreken over het filmpje. "De kijk van de Gentse schepen Elke Decruynaere op racisme doet me de wenkbrauwen fronsen. Denkt zij dat racisme éénrichtingsverkeer is? Dat racisme iets is dat enkel uitgaat van "autochtone Vlamingen" richting "allochtone Vlamingen"? Die benadering van racisme is eenzijdig, culpabiliserend en negeert bovendien de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan wanneer we echt samen de stad ­of het Vlaanderen van morgen willen maken".