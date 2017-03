De kern gaf minister van Defensie Steven Vandeput de toelating om een aanbesteding (Request for government proposal, nvdr) te sturen naar vijf staatsagentschappen. De drie Europese en twee Amerikaanse agentschappen vertegenwoordigen elk één van de toestellen die in aanmerking komen om de F-16's te vervangen. Met de vervanging is een initieel bedrag van 3,59 miljard euro gemoeid. De totale kost van het programma over veertig jaar zou 15 miljard euro bedragen.

De militairen hadden gehoopt dat de procedure al in 2015 opgestart zou worden. Ook de constructeurs van de betrokken gevechtsvliegtuigen wachtten met ongeduld. Het gaat om de Amerikaanse groepen Boeing en Lockheed Martin, het Franse Dassault, het Zweedse Saab en het Britse BAE Systems. Zij maken respectievelijk de F/A-18F Super Hornet, de F-35 Lightning II, de Rafale F3R, de Saab JAS 39 Gripen E/F en de Eurofighter Typhoon.

De Kamercommissie voor militaire aankopen had vorige week het licht op groen gezet voor de lancering van de procedure. Vandeput zei onlangs nog dat de regering nog steeds mikt op "de tweede helft" van volgend jaar voor de ondertekening van het aankoopcontract.