Dat Open VLD behoorlijk enthousiast is over het systeem van flexi-jobs is niet nieuw. Staatssecretaris De Backer - en voordien zijn voorganger Bart Tommelein - komt geregeld met cijfers die het succes moeten aantonen. Momenteel hebben al ruim 20.000 mensen een flexi-job. Dat zijn dus mensen die al ergens fulltime of vier vijfde werken, maar daarnaast nog wat bijverdienen in de horeca. Zij hoeven op die extra inkomsten geen belastingen betalen, enkel de werkgever betaalt een sociale bijdrage van 25 procent.

Minister van Werk Peeters is echter niet even enthousiast als zijn collega-regeringslid. Hij vraagt de sociale partners een evaluatie te maken op basis van gegevens die zijn administratie al heeft verzameld, zo staat te lezen in De Tijd. Uit zijn cijfers blijkt namelijk dat de werkgelegenheid in de horeca is gestegen, maar dat zou voor minder dan de helft te danken zijn aan de flexi-jobs. De mensen die zo'n flexi-job uitvoeren, waren vaak ook in het verleden actief in de horeca. Meer nog: bij sommigen bevindt de voltijdse baan zich ook in de horeca-sector.