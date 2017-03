In meer dan 1.000 Vlaamse scholen komen leerlingen vandaag in pyjama naar school. Zo wil Bednet haar werking in de kijker zetten. De vzw biedt langdurig en chronisch zieke kinderen, jongeren en tienermoeders onderwijs op afstand aan via de computer, rechtstreeks en in contact met de klas. Zo houden de kinderen contact met de klas en vermijden ze leerafstand.

De cijfers van Bednet zitten in stijgende lijn. Vorig schooljaar bereikte de organisatie 339 kinderen, dit schooljaar staat de teller al op ruim 500 kinderen. Ook het budget gaat de hoogte in. Crevits gaf Bednet in 2016 en 2017 telkens 2,3 miljoen euro subsidie, een vertienvoudiging in vergelijking met 2014.

Dankzij de extra middelen en de professionalisering van de dienstverlening moet het volgens de minister op termijn mogelijk zijn een 1.000-tal kinderen per schooljaar te bedienen.

"Langdurig of chronisch ziek zijn wens je niemand toe. Maar dankzij Bednet kunnen honderden kinderen en jongeren de lessen in hun klas volgen via internet en houden zij zo contact met de leraar en de klasgenootjes. Op termijn mikken we op een bereik van 1.000 langdurig of chronisch zieke kinderen. Dat kan door de werking van Bednet nog breder bekend te maken en via logistieke en digitale maatregelen", besluit Crevits.