Voor Rutten zijn de liberalen van de VVD ondanks het zetelverlies de duidelijke winnaar van de verkiezingen. Terecht, vindt ze, want de Nederlandse liberalen hebben een heel optimistische campagne gevoerd. "Na de brexit en de overwinning van Trump in Amerika was het de vraag of het ranzige populisme zou doorbreken in Europa en dat is helemaal niet gebeurd", klinkt het.

Rutten is vooral ook onder de indruk van de grote opkomst bij de noorderburen voor de verkiezingen: ruim 80 procent. Een opmerkelijk cijfer voor een land dat geen stemplicht heeft. Dat moet bij ons ook kunnen, vindt ze. "Voer in België ook stemrecht in, dan wordt de democratie een feest."