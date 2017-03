CD&V heeft na veel vijven en zessen een lijsttrekker gevonden voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Aanvankelijk was de jonge Sarah Claerhout aangeduid als lijsttrekker. Maar in oktober nam zij ontslag in een heel gekke demarche. (Eerst nam ze ontslag, vervolgens trok ze dat weer in, om uiteindelijk in een open brief weer aan te kondigen dat ze ontslag nam.)

Na Claerhout was het dus zoeken naar een nieuw gezicht dat de lijst kon trekken. En dat is nu gevonden in Mieke Van Hecke, jarenlang de topvrouw van het katholiek onderwijs en van 1995 tot 2004 Vlaams parlementslid. Ze heeft een uitgesproken sociaal profiel en staat bekend als een sterk debater.