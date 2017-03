Beke: "Turkse regering zou best eigen wetgeving over verkiezingscampagnes respecteren"

Een campagnebezoek van Turkse ministers in ons land kan toegelaten worden, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in "De zevende dag", volgens het principe van de vrije meningsuiting. "Maar een minister of burgemeester kan daarvan afwijken. De Turkse regering kan trouwens maar beter haar eigen wetgeving respecteren. De Turkse wet verbiedt electorale campagnes in het buitenland."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Beke: "Turkse regering zou best eigen wetgeving over verkiezingscampagnes respecteren"

Een campagnebezoek van Turkse ministers in ons land kan toegelaten worden, zegt CD&V-voorzitter Wouter Beke in "De zevende dag", volgens het principe van de vrije meningsuiting. "Maar een minister of burgemeester kan daarvan afwijken. De Turkse regering kan trouwens maar beter haar eigen wetgeving respecteren. De Turkse wet verbiedt electorale campagnes in het buitenland."