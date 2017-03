Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde minister Jambon donderdag nog dat de wet duidelijk is. Burgemeesters staan in voor de openbare orde op hun grondgebied. Indien de minister van Binnenlandse Zaken over andere informatie zou beschikken, bijvoorbeeld via het OCAD, dan kan hij ingrijpen. Hij wil ook geval per geval beoordelen.

Intussen vonden de gebeurtenissen in Nederland plaats, waar een Turkse minister het land werd uitgezet en het tot rellen kwam in Rotterdam. Naar aanleiding daarvan riepen de Gentse burgemeester Daniël Termont en zijn partijgenoot John Crombez de minister op een "instructie" naar de burgemeesters te sturen, zodat ze duidelijkheid hebben over hoe ze moeten optreden wanneer ze met meetings te maken zouden krijgen.

"Niemand in dit land wil de Turkse politiek importeren, en al wie gezag draagt in dit land wordt geacht binnen de krijtlijnen van de rechtsstaat alles te doen om de verstoring van de openbare orde en veiligheid tegen te gaan", reageert het kabinet-Jambon. "We rekenen op de burgemeesters om hun verantwoordelijkheid te nemen, maar willen ze ook niet betuttelen. Wij staan paraat om hen in woord en daad bij te staan, indien dat nodig zou zijn."