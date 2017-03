Politicoloog en China-kenner Holslag was onlangs nog gastspreker op een avond met Groen-kopstuk Kristof Calvo in de Antwerpse Roma, en nu schrijft hij het voorwoord in het boek van een VB-politicus.

Hij deed dat omdat Tom Van Grieken het hem gevraagd heeft. "Ik heb het hem gevraagd", zei Van Grieken In De Morgen. "Hij wilde het doen op voorwaarde dat er zinvolle dingen in stonden. Blijkbaar is dat het geval."

Holslag beseft dat hij kritiek zal krijgen, namelijk dat hij daardoor Vlaams Belang legitimeert. "Ja, dat is de grootste kritiek die ik zal krijgen", zegt hij. "Dat ik Tom Van Grieken en zijn partij Vlaams Belang hiermee legitimeer. Maar daar is het mij niet om te doen. Ik geloof wel in het belang van een open debat. De democratie floreert bij de constructieve botsing van ideeën. Rond ideeën mag je geen hek zetten."

Daarom is hij ook geen voorstander van het cordon sanitaire: "Ik geloof niet dat het een democratie vooruithelpt om een cordon rond bepaalde partijen te plaatsen. Uiteindelijk beslist het volk en zo hoort het. En als dienaar van het volk, als public servant, zie ik het als mijn taak om dat debat mee te voeren", zo zei hij in De Morgen.