Crucke: "Ik verwacht morgen waarheid en duidelijkheid van Moreau"

Vlak voor de hoorzitting over Publifin vandaag in het Waals parlement maakte het parket in Luik bekend dat er mogelijk sprake is van schriftvervalsing. Ook zouden de hoofdrolspelers, Publifin-voorzitter André Gilles en CEO van Nethys Stéphane Moreau, belangrijke documenten hebben doen verdwijnen. In "Terzake" reageert commissielid Jean-Luc Crucke.

