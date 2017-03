André Gilles (PS) is de voorzitter van de raad van bestuur van Publifin en zit in het oog van de storm in het schandaal rond de Luikse intercommunale. Vanmorgen had hij moeten verschijnen in de onderzoekscommissie van het Waals Parlement die de affaire moet uitspitten.

Dat is vooralsnog niet gebeurd. Het parket van Luik heeft aan de commissie een document overgemaakt waaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn dat Gilles, samen met Stéphane Moreau (PS), CEO van dochterbedrijf Nethys, documenten en dossiers zou hebben vervalst en hebben doen laten verdwijnen.

"De druk van de media is zodanig groot geworden dat ik mezelf moest afvragen wat ik het best zou doen, met als enige bezorgdheid voor ogen, het belang van Publifin, zijn werknemers, zijn klanten en zijn leveranciers", reageert Gilles nu in een persbericht. "Het is onontbeerlijk dat de rust weerkeert. Vragen stellen over de functionering en de doelstellingen van een intercommunale mag, maar het is ook noodzakelijk dat naar de antwoorden geluisterd kan worden."

Volgens Gilles is dat door het herhaalde "Publifin-bashing" nu onmogelijk. "Het is met consternatie en droefheid dat ik vaststel dat elk rationeel woord, elke verklaring, elk gesprek niet gehoord worden. Ik ben er mij acuut bewust van dat de onjuiste beschuldigingen aan mijn adres kunnen leiden tot aanvallen op mijn partij, maar ook op de provincie Luik. Ik heb daarom beslist om op 30 maart mijn ontslag aan te bieden aan de raad van bestuur van Publifin. Op 31 maart bied ik mijn ontslag aan in mijn functies bij de deputatie van de provincie Luik."