De werkgroep kwam tot stand in de nasleep van de mandatenaffaires rond Publifin, Publipart en Telenet. "Ze zijn een smet op het blazoen van de politiek, zowel in Wallonië, als in Brussel en Vlaanderen", zo stelde voorzitter Brecht Vermeulen (N-VA) tijdens de eerste bijeenkomst.

De zeven thema's die centraal zullen staan tijdens zijn werkzaamheden, zijn: transparantie, decumul en onverenigbaarheden, statuut en vergoeding van parlementsleden, deontologie en belangenconflicten, kieswetgeving en burgerparticipatie, werking van het parlement en een thema varia. De voorstellen van de verschillende partijen worden rond die thema's gegroepeerd.

Vraag is of er een consensus gevonden kan worden voor hervormingen, en of die de grenzen van meerderheid en oppositie kan overstijgen. Zo reageerde de oppositie met tandengeknars op overleg dat de meerderheidspartijen vanmiddag gehouden hebben, net voor de start van de werkgroep. "Dit is geen goede manier van werken", betreurde Kristof Calvo (Groen) die vergadering. De meerderheidspartijen hebben afgsproken dat ze zich niet door wisselmeerderheden met de oppositie uit elkaar zullen laten spelen.