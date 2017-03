De uitspraak van het Hof is een overwinning voor Theo Francken, zegt De Vadder. "Al was het maar dat nu bevestigd is dat hij als regeringslid, als staatssecretaris voor Asiel en Migratie, zelf kan beslissen of hij al dan niet een humanitair visum uitreikt."

Een staatssecretaris reikt een duizendtal van die visa per jaar uit. "Het is niet dat er niets gebeurt, maar Francken kan dus niet verplicht worden om een visum uit te reiken." Ook niet in de zaak rond het gezin uit Aleppo dus, waarbij gedreigd werd met dwangsommen. "De zaak van vanochtend ging dan wel niet over het gezin in Aleppo, Francken staat nu wel een stuk sterker tegenover de rechters omdat hij het Europees Hof achter zich heeft. Je kan dus spreken over een overwinning."