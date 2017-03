De Gucht was te gast naar aanleiding van zijn boek waarin hij de huidige politieke toestand ontleedt. In dat boek schrijft hij onder meer dat 2016 - het jaar van de verkiezing van Trump en van de brexit - géén kantelmoment is.

De verkiezing van Trump en de brexit zijn eerder "accidents de parcours". "Trump zegt de meest afschuwelijke dingen maar hij wordt steeds teruggefloten door de rechterlijke macht en door de pers", verduidelijkt De Gucht. "Hij moet constant zijn woorden terugnemen." Trump gaat er volgens De Gucht dus niet mee wegkomen "en het systeem zal hem telkens verslaan". "Dat systeem wordt niet zomaar opzij gezet en dat is net de sterkte van de democratie."

Het is dus allemaal niet zo erg als we vrezen, aldus De Gucht. "Beeld u eens in dat de geschiedenis constant zou veranderen? Dat zou toch wel een bijzonder moeilijk te volgen zaak zijn." Verschuivingen, die zijn er wel. "Ik denk dat de brexit voor Groot-Brittannië een historische breuk en een historische vergissing is, maar dat gaat niet de geschiedenis van Europa en de wereld veranderen."