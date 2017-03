In "Terzake" verdedigde partijvoorzitter Wouter Beke zijn minister van Onderwijs met vuur. De stelling als zou de partij N-VA nahollen vindt hij "complete nonsens".

"Wij vertellen al meer dan tien jaar hetzelfde verhaal, een verhaal van rechten en van plichten. Dat is wat Hilde Crevits wil vertellen in het onderwijs. Dat dubbele verhaal is het verhaal van het moedige midden. Als zij een onderwijshervorming in de steigers gezet heeft, is dat om ervoor te zorgen dat de sterke leerlingen kunnen excelleren, maar ook dat leerlingen die het moeilijk hebben in de toekomst meer kansen kunnen hebben."