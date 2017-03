Vrijdag lekte uit dat een kabinetsmedewerker van Leterme heeft meegeschreven aan de tekst voor de zogenoemde afkoopwet. De omstreden Oezbeekse zakenman Chodiev maakte als eerste gebruik van die wet.

Volgens Leterme is het logisch dat zijn oud-kabinetsmedewerker heeft meegeschreven aan de tekst voor de zogenoemde afkoopwet, want binnen de meerderheid was er toen een compromis over de afkoopwet en over het afzwakken van het bankgeheim.

"Het is gebruikelijk dat wanneer de regering een ontwerp indient en in casu dat ontwerp onvolledig was op een aantal punten, dat het kabinet van de eerste minister of het kabinet van de minister die het meest betrokken is inhoudelijk bij een ontwerp, dat die mee probeert om de standpunten dichter bij elkaar te brengen", zegt de oud-premier over zijn ex-medewerker.