De haven van Zeebrugge dreigt zwaar getroffen te worden door de brexit. Maar liefst 45 procent van de 37,6 miljoen ton overslag in de haven is gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk, schrijft De Tijd vandaag. Van de 2,8 miljoen auto's in de haven komen 1 miljoen uit het VK of gaan ze ernaartoe. Ook het gros van de containertrafiek gaat die kant uit.