Vicepremier Kris Peeters (CD&V) werd in de loop van zijn politieke carrière al talloze keren met de dood bedreigd. "Meestal gaat dat per brief, waarin men zegt me de keel te zullen oversnijden of andere van die zware ingrepen. Ik heb in mijn tuin ook al flessen gevonden met erg bedreigende boodschappen", bekende hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.