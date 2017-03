Een van de maatregelen waaraan Gryffroy denkt is een nieuwe heffing. "'Haal alle verborgen taksen uit de energiefactuur en beschouw die als één heffing. In je energiefactuur betaal je op die kost nog 21 procent btw, bij een heffing valt die weg."

Voor een gemiddeld gezin dat elektriciteit en gas verbruikt zou dat neerkomen op een besparing van 50 euro per jaar, zegt Gryffroy. Voor wie enkel elektriciteit heeft, zou het een besparing van 40 euro zijn. Bovendien is zo'n heffing volgens Gryffroy ook afgesproken bij de regeringsonderhandelingen."Zo staat in het regeerakkoord de intentie om een Vlaamse energiebijdrage in te voeren."