Daardoor konden Volkswagen, maar ook andere Europese autogroepen investeren in sjoemelsoftware en bleken er in 2004 en 2005 al grote verschillen tussen de uitstoottesten in het labo en in de realiteit.

Het rapport van de onderzoekscommissie wil nu dat er echte controles komen op de uitstoot van zowel CO2 als het nog ongezondere stikstofoxide en dat op de weg, dus niet op papier of in het laboratorium. Bovendien stemde een kleine meerderheid voor de oprichting van een Europees controleorgaan dat onafhankelijk zou werken van de lidstaten.

Nu ligt de verantwoordelijkheid voor die controles bij de lidstaten en volgens critici zijn die weinig geneigd om de eigen autoproducenten strikt te controleren. De Duitse overheid is bijvoorbeeld weinig streng voor Opel of Volkswagen, de Italiaanse dan weer niet voor Fiat en dergelijke meer.

Ivo Belet merkt op dat er inderdaad honderdduizenden banen afhankelijk zijn van de autosector en dat het na de crisis van 2007 met sluitingen van Opel in Antwerpen en Ford in Genk niet voor de hand lag om strikte controles door te voeren. Van Brempt wijst dan weer op 400.000 voortijdige doden door de luchtvervuiling, niet enkel, maar toch wel deels door de hoge uitstoot van dieselwagens.