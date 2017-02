Veel vragen na dodelijk ongeval voor schoolpoort

In Sint-Andries-Brugge is een zesjarige jongen overleden nadat hij aangereden werd door een vrachtwagen. Dat gebeurde op een zebrapad vlakbij de school. Het ongeval roept veel vragen op. Moet vrachtvervoer geweerd worden op het moment dat scholieren aankomen en vertrekken? En hoe zit het met de bewaking van oversteekplaatsen in de buurt van scholen? Jan Vermeulen (burgemeester Deinze, CD&V), Paul Van Miert (Vlaams Parlementslid N-VA), Koen Van Wonterghem (bestuurder Ouders van Verongelukte Kinderen) en Kris Peeters (mobiliteitsdeskundige) gaan in debat.

