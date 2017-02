Zuhal Demir noemde Unia afgelopen weekend een "centrum van polarisering". De N-VA-politica haalde daarvoor twee voorbeelden aan. Zo vond ze dat het gelijkekansencentrum "obsessief bezig is" met de zwartepietendiscussie en stelde ze zich ook vragen bij het feit dat Unia zich kennelijk vooral bezighoudt met klachten over discriminatie wegens ras. "Slechts 5 procent gaat over leeftijd en 4 procent gaat over seksuele geaardheid."

Die voorbeelden werden tegengesproken door Unia. "Feitelijk onjuist", reageerde directeur Els Keytsman. En ook verschillende analisten namen de uitspraken van Demir op de korrel. "Halve waarden en hele leugens", klonk het. Een kritiek die de staatssecretaris niet neemt. "Mijn reputatie is me te veel waard om leugenaar genoemd te worden", schrijft Demir op haar Facebookpagina.

In de Facebookpost stelt Demir zich vragen bij de repliek van Unia dat de dossiers over leeftijdsdiscriminatie vorig jaar gestegen zijn tot 18 procent. Demir geeft dan wel weer toe dat Unia zich de voorbije jaren niet echt heeft uitgesproken in het debat rond de figuur van zwarte piet. Maar het gaat om een "verdachte stilte", zo schrijft Demir. "Daar gaat mijn fundamentele kritiek net over. Waarom wél salafisten met hand en tand verdedigen die weigeren een hand te geven aan de schepen die hen trouwt, en niet in de bres springen voor een kinderfeest?"

Zuhal Demir beweert dat er zo nog "tal van voorbeelden" zijn om bij haar stelling te blijven dat Unia volgens haar een "centrum van polarisering" is geworden "die vooral een politieke boodschap wil brengen inzake integratie".