De N-VA heeft enkele afgevaardigden in de raad van bestuur van Unia. In De Standaard herhalen die de kritiek van de partij op de instelling. Matthias Storme noemt de interfederale structuur problematisch. "We moeten ons afvragen of dat de goede keuze is geweest", klinkt het. "De structuur moet zeker geëvalueerd worden, dat is trouwens voorzien." Boudewijn Bouckaert is ook streng. "Unia heeft nog altijd niet de omslag gemaakt naar een objectief, onafhankelijk centrum." En volgens Bouckaert zijn vooral de Franstaligen het probleem bij Unia.

Keytsman reageert: "Wij komen maandelijks samen met de raad van bestuur om inhoudelijk te praten over dossiers en ook over andere thema's. Ik zie dat ik nog altijd het vertrouwen geniet. Wij gaan uiteraard over deze kwestie praten bij de volgende raad van bestuur. En ik wil zeker graag met de raad kijken wat er is fout gelopen en wat beter kan."