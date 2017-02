"Wat is vandaag het grootste politieke probleem? Afgaand op het voorbije weekend moeten we tot onze verrassing zeggen dat het blijkbaar Unia is", schrijft een ironische Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad.

Ook Van Impe wijst op de fouten in het discours van zowel federaal staatssecretaris Demir als Vlaams minister Homans. "Zo gecoördineerd de aanval was, zo slecht was hij ook voorbereid. Demir noch Homans wist hem te verpakken in interviews waarin ze géén feitelijke fouten maakten." De kritiek van Van Impe is scherp: "Boudweg beweren dat racisme bij allochtonen niet in een rapport staat als het er zwart op wit wel in staat, getuigt in het beste geval van luiheid, in het slechtste geval van slechte wil".

Het Nieuwsblad ontwaart een politieke strategie van de Vlaams-nationalisten. "Je kan je nauwelijks van de indruk ontdoen dat er meer aan de hand is. Na de Bracke-perikelen is er N-VA blijkbaar veel aan gelegen om van onderwerp te veranderen. En daarvoor wordt rijzende ster Demir zelfs zonder veel scrupules vastgeklonken aan zinkend schip Homans."