Momenteel zitten de sportclubs met een grijze zone tussen de gewone arbeidswetgeving enerzijds en de regels voor vrijwilligerswerk anderzijds. Niet zelden krijgen hobbytrainers daardoor oneigenlijk een vrijwilligersvergoeding of zijn de gewone onkostenvergoedingen niet voldoende. "Vanuit de sportclubs zelf is er de vraag naar het statuut. Want men wil dit op juiste manier doen, maar dat is vandaag niet altijd mogelijk", zegt minister Muyters.

Die grijze zone wordt nu opgelost met het nieuwe statuut "vrijetijdswerk". Alle stewards, juryleden, scheidsrechters, coaches of coördinatoren die naast hun - minstens halftijdse - job nog actief zijn in een sportclub, zullen er gebruik van kunnen maken. Ze mogen maximaal 15 euro per uur verdienen en 500 uur per jaar werken. Er geldt ook een plafond van 5.000 euro per jaar.

De vrijetijdswerkers moeten dan geen sociale zekerheid betalen op die vergoedingen. En de eerste 30 procent van hun verdiensten is ook vrijgesteld van belastingen, de resterende 70 procent wordt belast aan 25 procent. Wie 5.000 euro per jaar verdient, zal daar dus 4.125 euro aan overhouden. "Een belastingvriendelijk klimaat voor mensen die al een job hebben, maar die extra doen in een sportclub", aldus Muyters.