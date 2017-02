Vanmiddag stelde Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) het bestaan van Unia in vraag. Volgens haar stelt Unia zich consequent aan de kant van één groep mensen.

CD&V-voorzitter Wouter Beke is het niet eens met deze redenering. "Zolang discriminatie bestaat, is een instelling als Unia broodnodig", twittert hij. "Of het nu draait om afkomst, leeftijd, geslacht,... De strijd is niet gestreden." Beke heeft duidelijk geen hoge pet op van een N-VA die uithaalt naar anderen, weze het Unia, de "wereldvreemde rechters" of de media "die geen hond gelooft". "Of het gaat om Unia, rechters, media of anderen: je hoeft niet eens te zijn om het bestaansrecht te verdedigen. Dat is basis van democratie."