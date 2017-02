De kat is afgelopen donderdag de bel aangebonden door het tijdschrift Joods Actueel. Dat heeft de hand kunnen leggen op een interne mail van een jurist van Unia, onder meer gericht aan Els Keytsman, de directeur van Unia. In die mails schrijft de man inderdaad "Kromspraak in plaats van rechtspraak". Volgens Joods Actueel neemt één van de juristen van Unia openlijk anti-Israëlische standpunten in, waardoor hij onmogelijk neutraal zou kunnen reageren in zaken over antisemitisme.

Vanmorgen kwam Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) al behoorlijk scherp uit de hoek in De Zondag. "Unia is niet neutraal, niet objectief. Ze verdedigt maar één doelgroep", zei ze. Wie vormen die doelgroep? "De mensen van allochtone origine. Als een blonde vrouw met blauwe ogen wordt uitgescholden voor nazihoer en klacht indient, is de kans dat zij gehoord wordt, nihil. Als een vrouw met een hoofddoek klacht indient omdat ze uitgescholden wordt, is de kans honderd procent."

Vanmorgen deed kersvers federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) haar duit in het zakje in "De zevende dag". "Het is geen centrum van gelijke kansen, maar een centrum van polarisering", poneerde ze.

Vanmiddag schakelt Homans zelf nog een versnelling hoger: Unia zal voor haar een gelijkekansencentrum voor iedereen zijn, of niet zijn.