Vlaams minister van Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) herhaalt vandaag in "De zondag" haar kritiek op Unia, het centrum voor gelijke kansen. "Dat is niet objectief, het verdedigt precies alleen klagende allochtonen." Staatssecretaris Demir deelt naar eigen zeggen die bezorgdheid.

"Ik ben bezorgd om Unia als instelling, er is weinig draagvlak voor, en ik merk dat ook aan reacties van andere mensen. Het is geen centrum van gelijke kansen, maar een centrum van polarisering", vindt Demir.

Ze verwijst naar enkele voorbeelden. "De brief die Unia stuurde naar de Antwerpse schepen Fons Duchateau, over het boerkiniverbod van Antwerpse zwembaden. Daarin zegt Unia dat dat verbod ingaat tegen de antiracismewetgeving. Of de Brusselse schepen Alain Courtois weigert een huwelijk te voltrekken omdat de bruid zijn hand niet wil schudden, Unia was er als de kippen bij om te zeggen dat hij etnocentrisch was."

De staatssecretaris vindt dat erg polariserend. "Ik verwacht zulke reacties niet van Unia. Ze moeten opkomen voor iedereen. Als ik de cijfers bekijk, lees ik dat veruit de meeste klachten over racisme gaan. Slechts 5 procent van de klachten gaan over leeftijd, 4 procent over geaardheid. Waar zien we dat vandaag de dag de meeste discriminatie op de arbeidsmarkt gebeurt? Leeftijd."

Unia moet volgens Demir een centrum zijn dat opkomt voor alle kansengroepen, ze wil de rol van Unia dan ook opnieuw bekijken. "Voor de komende jaren liggen de budgetten vast, tot en met 2019. Wat ik wél wil doen, is een gesprek aangaan, kijken waar Unia toch wel een draagvlak kan zijn voor de hele samenleving. Ik hoop daar de deelstaten in mee te krijgen."