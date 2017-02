"Ik stel vast dat politieke partijen die in 2008 en 2010 de voorstellen die ik toen heb gedaan heb, hebben goedgekeurd blijkbaar met diezelfde voorstellen vandaag niet akkoord zijn", zegt Schouppe in "De zevende dag". Voor alle duidelijkheid: hij heeft het over Brusselse Franstalige partijen. "Dan zeg ik tegen die mensen dat er vandaag een verbetering is in vergelijking met 2008."

"Over de motieven van de Brusselse regering wil ik niet uitweiden, maar de mensen in Brussel moeten zich realiseren dat door de evolutie van de technologie, zowel bij de luchthaven zelf als bij de vliegtuigen, vandaag makkelijker moet zijn om een oplossing te hebben dan 9 jaar geleden het geval was."

Voor Schouppe is het duidelijk: "Laten we de natuur zijn werk doen." Vliegtuigen moeten bij voorkeur opstijgen tegen de wind in, en dan maken ze sowieso minder lawaai en minder pollutie. "De pistes boven Brussel hebben vandaag 15 procent van de opstijgende en landende vluchten", merkt hij fijntjes op. "Is men niet bezig de zaken zodanig op te blazen om kabaal te kunnen maken?"

Etienne Schouppe roept op om terug te keren naar de redelijkheid. Terloops signaleert hij dat de as tussen Brussel en Leuven meer dan 80 procent van de landingen en nog eens 12 procent van de opstijgende vliegtuigen heeft. "Waarom klagen die mensen niet op dezelfde wijze?"