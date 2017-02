Van Massenhoven hekelt ook het feit dat veel politici blijkbaar nog de tijd én de capaciteiten hebben om naast hun job nog tientallen mandaten op te nemen. "Onze gemeentepolitici weten alles van energieproductie en -distributie, weten hoe het programma van de Vlaamse Opera eruit moet zien, kennen de laatste IT-ontwikkelingen, weten hoe de bulkhandel in havens moet verlopen en kunnen je feilloos uitleggen welke spin-offs onze universiteiten moeten exploreren want ze zitten in de beheerraden van de organisaties die hiervoor moeten instaan."

De betrokken politici zitten in die beheerraden om de belangen van de gemeenten te behartigen, maar in feite weten ze amper waarover het gaat.

Het argument van sommige politici dat ze voeling moeten houden met de maatschappij houdt ook geen steek. "Tussen onze politici zijn er niet veel die vaste vrijwilliger zijn in achtergestelde wijken", zegt Van Massenhoven. "Politici zorgen niet voor goed bestuur door in de wereld te staan, maar goed over de wereld geïnformeerd te zijn."

"Mijn respect voor politici die hun loon en hun activiteiten beperken tot de opdracht die ze van de kiezer kregen en die zich bij het uitvoeren van die taak niet laten leiden door partij- of eigenbelang, is niet te meten", besluit hij.