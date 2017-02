Michel deed zijn uitspraak in Le Vif L'Express in de nasleep van het schandaal rond Publifin, maar kreeg daarvoor een storm van kritiek over zich heen. In Le Soir verduidelijkt hij wat hij eerder deze maand heeft willen zeggen.

"Ik heb op geen enkele manier iets misprijzends willen zeggen. De boodschap was dat zonder correcte vergoeding niemand uit het bedrijfsleven het risico zou nemen om parlementslid te worden." Louis Michel verontschuldigt zich ook tegenover al wie zich aangevallen zou voelen omdat hij of zij minder dan 4.800 euro verdient.