De laatste weken is er heel wat te doen rond mandaten van politici en wat ze daarbij verdienen. Heel wat partijen hebben intussen bekendgemaakt welke betaalde mandaten hun politici bekleden en wat ze daarmee verdienen. Ze stellen ook maatregelen voor. Zo wil de SP.A een loonplafond invoeren.

N-VA-fractieleider in de Kamer Peter De Roover is het met dat laatste niet eens. In "De afspraak op vrijdag" zegt De Roover dat het niet aan politici is om hun eigen loon te bepalen. "Ik vind dat we dat moeten uitbesteden. Hoe kunnen wij nu beslissen wat voor ons een fatsoenlijk loon is?" De Roover stelt een studie voor, waarbij kan worden vergeleken met andere parlementen en vergelijkbare privéopdrachten.

Het standpunt van De Roover is ook wat zijn partij ervan denkt. "We hebben daar binnen de partij een consensus over", bevestigt De Roover aan onze redactie. "We kunnen een discussie opstarten over cumuls en mandaten, maar het loon is geen politiek debat."