De tekst kwam tot stand na de aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek. "Het statuut garandeert levenslange hulp aan slachtoffers van terreurdaden. Zij kunnen een aanvraag indienen voor het statuut als ze slachtoffer werden van een terreurdaad in België of in het buitenland", legt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) uit.

Wie voor het statuut in aanmerking wil komen, moet Belg zijn of gewoonlijk in ons land verblijven. Het gaat om de overlevenden van een aanslag, echtgenoten of wettelijk samenwonenden, of eventueel hun kinderen, ouders of grootouders. Wie al een dossier heeft ingediend bij het Fonds voor Slachtofferhulp, hoeft dat geen tweede keer te doen.

Het fonds zorgde voor een eerste noodhulp in afwachting van een tussenkomst van de verzekeringsmaatschappijen. Het keerde volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) intussen meer dan 1 miljoen euro uit. De ministerraad keurde vrijdag een koninklijk besluit van zijn hand goed dat vastlegt welke aanslagen in België en in het buitenland erkend worden als terreurdaden, zodat de slachtoffers hulp kunnen vragen bij het fonds. Door de erkenning van de lijst met aanslagen komen slachtoffers in aanmerking voor het statuut voor nationale solidariteit.

Het KB bepaalt ook dat slachtoffers van aanslagen geen klacht meer moeten indienen om zich burgerlijke partij te stellen om op financiële hulp aanspraak te maken.

Premier Charles Michel kondigde aan dat hij binnenkort rond de tafel zit met vertegenwoordigers van de verzekeringssector. "We zullen bekijken hoe de verzekeraars lessen kunnen trekken, bijvoorbeeld over het versnellen van procedures", aldus de premier.