Om de verhoging van de pensioenleeftijd en de inperking van vervroegd uittreden te counteren, wou de federale regering werk maken van "werkbaar en wendbaar" werk. Minister Peeters kwam met een wetsontwerp dat gisteren werd goedgekeurd door een meerderheid in de plenaire Kamer.

Een veelbesproken punt is de "annualisering" van de arbeidsduur. Dat betekent dat de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voortaan over een periode van 1 jaar wordt berekend in plaats van per trimester. Dat maakt meer flexibiliteit mogelijk: het wordt makkelijker om te werken in piek- en dalperiodes. Om dit te activeren, moet het wel nog worden gegoten in een CAO of opgenomen in het arbeidsreglement.Tegenstanders zien de annualisering alvast als het afschaffen van de 38-urenweek.

Voorts voorziet de tekst het schenken van verlofdagen aan collega's met een ziek kind die alle verlofstelsels hebben uitgeput. Ze creëert ook een wettelijk kader voor occasioneel telewerk bij onverwachte gebeurtenissen en biedt kleine bedrijven de mogelijkheid om samen een werknemer aan te werven. Deeltijdse arbeid wordt vereenvoudigd en de maximumtermijnen voor palliatief verlof en tijdskrediet met zorgmotief worden verlengd.

Minister Peeters roept de vakbonden en werkgevers in de bedrijfssectoren alvast op om volop gebruikt te maken van de wet rond werkbaar en wendbaar werk.