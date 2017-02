Maar Zuhal Demir breekt wel vaker een lans voor haar partijgenoten. Zo kon ze in september, toen de toenmalige N-VA-leden Hendrik Vuye en Veerle Wouters hun ongenoegen hadden geuit over de koers van de N-VA en vervolgens opstapten, niet lachen met wat er over haar partijvoorzitter Bart De Wever werd geschreven. “Ik ken onze voorzitter heel goed. Hij is iemand die iedereen aan bod laat op een partijbestuur of op een dagelijks bestuur. “We worden onder voogdij gezet” of “De Wever is een dictator”, dat is echt niet waar en daar kan ik me boos over maken.”