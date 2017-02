Aanslepende probleem geluidshinder verhit gemoederen in de Kamer

Het debat over het vliegtuiglawaai boven Brussel raakte in de afgelopen dagen meer en meer verhit. Bij het overleg vanmorgen tussen de betrokken ministers was er daarom één ordewoord: objectiveren. Pieterjan Desmedt volgde de discussie.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Aanslepende probleem geluidshinder verhit gemoederen in de Kamer

Het debat over het vliegtuiglawaai boven Brussel raakte in de afgelopen dagen meer en meer verhit. Bij het overleg vanmorgen tussen de betrokken ministers was er daarom één ordewoord: objectiveren. Pieterjan Desmedt volgde de discussie.