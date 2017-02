"We hebben iedereen gevraagd om zijn fiscale fiches in te dienen, zullen de vergoedingen oplijsten in een excell en dan bekendmaken", zei kersvers N-VA-fractievoorzitter Elke Sleurs. "Waarom zouden we dat niet doen? Ik zie niet in wat daar zo geheimzinning aan zou zijn. We hebben niets te verbergen." N-VA is met negen mandatarisen de grootse oppositiepartij in de Gentse gemeenteraad.

Bij Vlaams Belang, met drie raadsleden, is te horen dat de partij maar twee afgeleide mandaten heeft: fractieleider Johan Deckmyn zetelt in het Havenbedrijf Gent en raadslid Wis Versyp in het stadsontwikkelingsbedrijf sogent.

Gisteren heeft de Open VLD haar mandaten al bekendgemaakt, vorige week dinsdag beten de kartelpartners SP.A en Groen de spits af.