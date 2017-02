Eerder deze week heeft de N-VA-top Sleurs gevraagd om lijsttrekker te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Ze moet daar Siegfried Bracke doen vergeten, wiens positie als fractieleider en lijsttrekker in het gedrang was gekomen door de heisa rond zijn mandaat bij Telenet.

N-VA-voorzitter Bart De Wever had vanavond op een bijeenkomst in Neder-over-Heembeek Demir voorgesteld aan het bestuur van de N-VA. Dat heeft zich achter die keuze geschaard. Later op de avond zal de partijraad die keuze moeten bekrachtigen. Als dat het geval is, wordt Demir staatssecretadris.

Zuhal Demir is van Turks-Koerdische origine en zit sinds 2010 in de Kamer. Ze raakte verkozen in Antwerpen, maar is vorig jaar terug naar Genk verhuisd. Ze geldt als specialiste in arbeidsrecht en liet zich de afgelopen jaren meer dan eens opmerken door forse uitspraken tegen de vakbonden.

In 2015 lokte ze controverse uit door een fotosessie voor P-Magazine in het parlement. Vorig jaar nam ze deel aan het tv-programma "Terug naar eigen land", waarin ze opmerkelijke uitspraken over vluchtelingen deed.

De afgelopen maanden werd Demir geviseerd door de Turkse overheid, omdat ze volgens Ankara met de Koerdische PKK zou sympathiseren, wat ze overigens categoriek ontkent.