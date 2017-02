Concreet vindt hij dat de intercommunales te veel dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders, dat zijn de gemeenten. Eerder bleek dat netbeheerders zoals Eandis en Infrax de voorbije vijf jaar meer dan 1,5 miljard euro hebben uitbetaald aan de gemeenten.

De prijzen voor elektriciteit zijn de voorbije jaren fors gestegen en volgens Van Quickenborne strijken de meeste gemeenten daar een vast rendement van ongeveer 6,2% van op. Ter vergelijking: op uw spaarboekje krijgt u ongeveer 0,11% en als u de Bel-20-index van de beurs Euronext Brussel gevolgd hebt, krijgt u zoiets als 3% winst.

In feite is het dividend dat de gemeenten krijgen via energie-intercommunales een "verdoken belasting", volgens Van Quicklenborne. Hij stelt voor dat de intercommunales een marktconform dividend uitkeren en denkt daarbij aan een rendement van 2 tot 3%.