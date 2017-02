De carrousel rond de strenge Brusselse geluidsnormen blijft maar draaien. Gisteren heeft de Vlaamse regering een tweede belangenconflict ingediend om 60 dagen tijd te kopen. Het geduld van het Brusselse Gewest begint op te raken: gisteren kondigden Vervoort en bevoegd minister Céline Fremault (CDH) aan dat ze te luide vliegtuigen zouden beginnen beboeten. Onder zware druk is gisteravond beslist om de boetes uit te schrijven maar niet te innen.

"Er is nu een tweede belangenconflict, hoewel voor mij onwettelijk", zegt Vervoort in "Terzake". "Nu zeggen we gewoon dat we de boetes gedurende twee maanden niet gaan innen."

Vervoort is verbaasd dat de premier het tweede Vlaamse belangenconflict heeft aanvaard. "Is dat een vergissing of is dat iets anders? Is hij partijdig op politiek vlak? Ik stel me eigenlijk vragen over de MR." Brussel blijft de these van grondwetspecialisten verwerpen dat het tweede Vlaamse belangenconflict wel degelijk kan omdat het is ingediend door de Vlaamse regering in haar hoedanigheid van gemeenschapsregering.

Rudi Vervoort ontkent dat hij zich in het dossier van de geluidsoverlast rond Brussels Airport bezondigt aan politieke spelletjes. "Ik ben een tweetalige Brusselaar. De communautaire problemen hebben voor mij geen belang." Hij bevestigt dat de luchthaven voor hem belangrijk is en wijst op een aantal oplossingen voor geluidsoverlast: huizen isoleren of één van de start- en landingsbanen op Brussels Airport verlengen.