Al snel verplaatste de storm zich naar de intercommunale Publipart in Vlaanderen, meer bepaald naar Gent waar Tom Balthazar (foto in tekst) moest opstappen als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester voor de SP.A. Kamervoorzitter Siegfried Bracke die in Gent de N-VA-fractie leidde, ging daar frontaal tegen in de aanval, maar kreeg zelf kritiek omdat hij in de adviesraad van Telenet zat. Bracke heeft intussen ontslag genomen als fractieleider in Gent en is niet langer kandidaat-burgemeester. Hij stapte ook uit de adviesraad van Telenet.

Op zich zijn al die mandaten en vergoedingen legaal en in alle partijen van enige omvang ingeburgerd. De heisa die daarover nu de kop heeft opgestoken, hebben echter een beeld versterkt van "postjespakkers" en "poenscheppers" en daardoor is het vertrouwen in de politiek ondermijnd. Hoe men dat in de verschillende partijen gaat oplossen, moet nog blijken.