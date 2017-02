"Ik hou woord. Nu de asielinstroom sterk is gedaald, zal België haar relocatie-engagementen nakomen", aldus Francken. Concreet belooft de staatssecretaris dat hij tegen september maandelijks beloftes (pledges) zal doen in kader van het spreidingsplan. "Dat zal gaan over een 100 à 150 plaatsen per maand", verduidelijkt men op het kabinet-Francken.

Oorspronkelijk ging het Europese spreidingsplan uit van 106.000 te reloceren asielzoekers uit Italië en Griekenland. Intussen is dat aantal teruggebracht tot 42.000, wat het Belgische aandeel volgens het kabinet-Francken op zowat 1.500 brengt.

Sinds het ingaan van de plannen stelde België al 630 plaatsen open. Intussen zijn 58 mensen toegekomen uit Italiaanse asielcentra en 267 uit Griekse centra. Voor de overige 305 plaatsen is het wachten op de administratieve afhandeling, die zeker in Griekenland op zich kan laten wachten.

België heeft daarnaast nog negenhonderd plaatsen vrij te maken. Die 'pledges' zullen de komende maanden stapsgewijs gebeuren en moeten tegen september volledig rond zijn. Wanneer de mensen dan effectief zullen toekomen, valt af te wachten. "De bedoeling is in elk geval dat de overige 1.200 mensen nog dit jaar zullen toekomen", verduidelijkt Franckens woordvoerster. "Twee derde van de pledges is voorbehouden voor mensen uit de Griekse kampen en in de pledges zit ook een aandeel specifiek voor niet-begeleide minderjarigen."

Eerder deze maand haalde vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie nog uit naar de gebrekkige implementatie van het spreidingsplan door de lidstaten. Hij zei toen dat de Commissie het moment gekomen vond om inbreukprocedures te overwegen tegen onwillige lidstaten.