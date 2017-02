Om middernacht heeft het Brussels Gewest zijn strengere geluidsnormen voor vliegtuigen laten ingaan. Het Gewest liet weten de boetes voor luchtvaartmaatschappijen die de norm overtreden, te zullen registeren, maar de komende twee maanden zal Brussel die boetes niet innen. "Ik zal dat maar begrijpen als een poging tot een positief signaal", reageert Vlaams minister Weyts. "Een boete uitschrijven, maar de factuur pas binnen twee maanden opsturen... Ik weet niet wat dat überhaupt gaat oplossen."

De Vlaamse regering heeft een tweede belangenconflict ingeroepen. "En de regel is dan heel eenvoudig: bij een belangenconflict wordt de uitvoering van de bestreden beslissing geschorst. En dus kunnen er ook geen boetes worden uitgeschreven", aldus Weyts. Met het Vlaamse belangenconflict is er wel tijd voor verder overleg. Minister Weyts kijkt daarvoor naar het overlegcomité morgenochtend. "Dan komen we weer samen met de minister-presidenten en de minister van Mobiliteit. We zullen zien welke doorbraak daar effectief wordt gerealiseerd."

Ook federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) hoopt dat het overlegcomité morgen een oplossing kan brengen. De minister wil werken aan een vliegwet die voor een stabiele oplossing kan zorgen en een eerlijke verdeling van de geluidsoverlast tussen Vlaanderen en Brussel. Maar daarvoor moeten de gewesten bereid zijn om echt te onderhandelen. Op de vraag of de twee maanden uitstel die Brussel nu geeft, voldoende zijn, zegt hij alleen dat hij wil bemiddelen.