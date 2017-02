Slechts 79 van de 3.319 mensen die in 2015 terechtkwamen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - zoals het brugpensioen nu heet - hebben werk gevonden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Sinds 2015 moeten "bruggepensioneerden" actief op zoek naar werk.

"De cijfers bewijzen dat het systeem zoals het nu is, waarbij mensen verplicht worden om toch nog zogezegd werk te zoeken, geen goede oplossing is", stelt Vlaams minister Muyters vast. "Als het alternatief is vijf dagen werken voor amper iets meer dan de uitkering, dan begrijp ik dat de mensen dat niet doen. Vandaar mijn voorstel om er komaf mee te maken."

Federaal minister van Werk Kris Peeters is echter niet van plan om op de vraag van Muyters in te gaan. Hij benadrukt dat Vlaams minister Muyters bevoegd is voor de activering van de bruggepensioneerden.