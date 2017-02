De topmanagers van Proximus krijgen een "variabele verloning op lange termijn" die gebaseerd is op het aandeelhoudersrendement van het telecombedrijf. Bedoeling is om "prestaties op lange termijn te stimuleren en af te stemmen op de verwachtingen van de aandeelhouders". In 2015 kregen de zeven directeurs zo samen een bonus van ruim 1,2 miljoen euro.

Maar zo'n vergoeding is niet voorzien voor CEO Leroy, die sowieso al niet de bestbetaalde manager bij Proximus is. Zij werd aangesteld door de regering-Di Rupo en die besliste om voor topmanagers een loonplafond in te voeren. Leroy vindt echter dat zij ook recht heeft op zo'n langetermijnbonus. "Als CEO word ik net betaald om strategische lijnen uit te zetten en op lange termijn te denken", liet zij eerder al optekenen.

Maar de vraag van Dominique Leroy stoot op een njet van de federale regering, de meerderheidsaandeelhouder van Proximus. "De regering wil het loonplafond niet doorbreken", klinkt het in regeringskringen. In het huidige klimaat zou dat not done zijn, luidt het. "Een langetermijnbonus is enkel mogelijk als Leroy bereid is om in te leveren op haar vast loon."