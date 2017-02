Groen en SP.A staan meer open voor het idee. Maar het mag zeker geen verplichting zijn, zo zegt Tobback, wie meer wil werken moet dat kunnen. Meuleman wil nadenken over ondersteunende maatregelen om werknemers en werkgevers de optie te bieden. “Maar iedereen 30 uur laten werken en het is opgelost, dat is ook niet waar.” Tom Van Grieken ten slotte wijst op het gevaar van sociale dumping met Oost-Europese arbeiders. “Wij importeren armoede, terwijl onze hooggeschoolden in het buitenland gaan werken.”

Het laatste deel van het debat gaat over de onderwijshervorming in het secundair onderwijs. Iets dat voor de studenten al even achter de rug ligt en hun aandacht verslapt duidelijk. Vooral Groen en N-VA gaan nogmaals in de clinch. Groen-onderwijsexperte Meuleman noemt de hervorming “een van de grootste ontgoochelingen in haar carrière”. Lorin Parys antwoordt dat voor hen een grote structuurhervorming niet aan de orde was. “Wat goed is, moeten we behouden.”