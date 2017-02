In "Terzake" noemde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dat niets minder dan een "institutionele atoombom", waarbij Brussel de afgesproken regels overtreedt. Brussel zegt dat een partij in ons land wettelijk geen twee keer een belangenconflict kan inroepen met hetzelfde argument, maar Bourgeois is het daar niet mee eens.

Hij zegt dat Vlaanderen dat wel kan, enerzijds als gewest en anderzijds als gemeenschap. Dat is dus twee keer. Bourgeois verwijst daarbij naar de belangenconflicten die indertijd op dezelfde argumenten werden ingeroepen tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde door de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitse Gemeenschap.

Bourgeois pleit voor redelijkheid, want het gaat in en rond Zaventem over 60.000 banen. Hij begrijpt niet dat het Brusselse Gewest -waar er een erg hoge werkloosheid is en dan vooral bij laaggeschoolden- daar geen rekening mee wil houden.

Hoe dan ook is er een dringende oplossing nodig. In de voorbije 60 dagen na het eerste belangenconflict is er te weinig initiatief geweest. Dat moet nu anders, aldus Bourgeois. Iedereen wil het vliegtuig nemen om op reis te kunnen gaan en een luchthaven zonder hinder bestaat niet, zegt hij.