De Vlaamse regering zegt dat Brussel geen belangenconflict kan tegenhouden. "Als zij boetes uitschrijven, zijn die zonder rechtsgrond", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N)VA).

"Alle betrokken partijen - zowel Brussels Airport als de luchtvaartmaatschappijen - kunnen zich perfect tot de rechtbank wenden als ze toch beboet worden", aldus Weyts. "Ze kunnen aanvoeren dat er geen rechtsgrond is omdat er en belangenconflict is."

Dat de Brusselse regering het belangenconflict naast zich neerlegt is volgens Weyts "totaal ongezien". "Ik herinner bij BHV, waar de Franstaligen vier of vijf belangenconflicten hebben ingeroepen. Dit gaat echter niet over symbolen, maar over jobs en over vliegroutes. En nu zoiets in het gedrang is, leggen ze de regels naast zich neer".