Volgens Craninckx is het heus niet evident om zo maar over belangenvermenging te spreken, en worden bedrijven te vaak en onterecht met de vinger gewezen. "Cruciaal in deze hele discussie is transparantie. En in het algemeen hebben bedrijven de laatste jaren heel wat inspanningen gedaan in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen en transparantie."

Craninckx verwijst naar onafhankelijke audits, remuneratiecomités of de jaarverslagen van bedrijven. "Wat ik wil weten, kan ik daarin terugvinden. Bedrijven worden onder de loep genomen, maar ik zou niet weten waar ik zulke informatie over politici moet terugvinden. Als iedereen transparant is, is er geen probleem. Het is die politiek die achterop hinkt. Het is nu aan de overheid om een inhaalbeweging te doen qua transparantie", aldus de expert maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Overigens kunnen ook burgers nog wat leren van de responsabiliteit van bedrijven, vindt Inge Craninckx. "Verschillende burgers hebben namelijk een dubbele standaard. Ze geven kritiek op bepaalde praktijken en producten, maar liggen er zelf niet wakker van als het op hun eigen portemonnee aankomt."